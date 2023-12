LUGEMISSOOVITUS | Sekspommi värskendavalt filosoofilised mõtisklused

Andersoni teos „Armastusega, Pamela“ (Varrak, 2023) erineb paljudest elulugudest, mida praegu poelettidelt leida võib. Kes loodab kaante vahelt leida mahlaseid paljastusi, peab paraku pettuma. Selle asemel näitab Pamela endast hoopis teist külge, millest paljud teadlikudki pole – ta on ääretult kultuurne, filosoofiline ning sügav. Ta on kõik see, mida temalt ei ootaks.

Kuigi tegu on väga üllatava raamatuga – seda kõige paremas mõttes –, libiseb Pamela elus toimunud sündmustest üsna pealiskaudselt üle. Panen selle oma eelarvamuse arvele, aga ootasin natuke detailsemaid ja põhjalikumaid mälestusi ajast, mil ta osales „Rannavalves“ või oli abielus Tommy Leega. Siiski, mõne maiuspala raamatust leiab.

Ent sama palju, kui ta räägib raamatus isiklikust elust, räägib ta ka filosoofiast, kunstnikest, kirjanikest – aga ka aktivismist, mis on naisele tohutult südamelähedane. Loomulikult peavad mõned mehed teda siiani vaid objektiks: „Kui mu hääl oli Euroopas juba valjemini kõlama hakanud, ilmus välja Matteo Salvini, kes kehastas samasugust šovinismi ja patriarhaati, mida olin kohanud mujalgi maailmas. Salvini oli paremäärmuslik poliitik, kes, kuuldes, et toetan pagulasi, ühmas, et „ta näeks mind parema meelega kostüümis.“ (Lk 203–204.)