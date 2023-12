LUGEMISSOOVITUS | Kas on võimalik kirjutada romaan, mis räägib ühtaegu nii videomängudest kui armastusest?

Sam ja Sadie tutvuvad lastehaiglas. Sami jalg vajab pärast liiklusõnnetusse sattumist pidevalt uusi operatsioone ning Sadie on külas oma õel, kes paraneb leukeemiast. Poiss on haiglas olnud juba nädalaid, ent pole kellegagi sõna vahetanud. Kuid Sadie’ga koos videomängude mängimine suudab poisi avanema panna. Neist saavad sõbrad, kuni Sam saab teada, et Sadie külastuste taga on midagi muud kui lihtsalt soov poisiga aega veeta.