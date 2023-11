LUGEMISSOOVITUS | Samuel Part on tagasi – ja seekord koos noore paarimehega

Osolini „Part lendab edasi“ (Varrak, 2023) algab põneva tekstiga: „Käesolevas romaanis tegutsevad isikud pole seotud reaalse eluga isegi siis, kui mõnele lugejale võib nii tunduda. Küll on aga tekstis mõned tasulised tootepaigutused, mis on aidanud autoril raamatut kirjutada.“ Sellest rääkis mees lähemalt ka Õhtulehe intervjuus .

Kuid räägime asjast – sel korral on vaja Samuel Pardil, kes on vahepeal politseis vaneminspektoriks edutatud, lahendada mõrv, mis toimub Ülemiste linnakus paiknevas idufirmas. Sel korral on tal kaasas ka politseikooli nutikas praktikant Kevin, kes vahepeal justkui teises keeles räägiks – Samuel võib ju olla vaneminspektor, aga see ei tähenda, et ta mõistaks noorte slängi või maailmavaateid, mis tekitab tihti koomilisi olukordi.