HARMOONIA VÕI OSAV KOKKUMÄNG? Nõiduslikud teleankrud Sirje Eesmaa ja Annely Adermann on juba 13 aastat kui kaks tilka vett!

TV3 saatejuht ja uudistereporter Sirje Eesmaa (71) ning turundus- ja kommunikatsioonijuht Annely Adermann (49) on kolleegidest sõbrad juba veerand sajandit, sellest kuraditosin aastat on naised valinud üritustele selga ka sageli sarnased riided. Kes on uhkete kostüümide autorid ning kas tegemist on kokkumängu või telepaatiaga?