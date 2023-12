Menukirjanik Mika Keränen võrdleb kahte riiki: kui eestlane lõpuks närvi läheb, on see väga lõbus! 

Sünnipäevad

Sünnipäevad on Eestis väga suured ja toredad peod. Kui sa ise ei ole ka huvitatud sünnipäeva pidamisest, siis Eestis on sünnipäevalapsel väga raske tähistamisest kõrvale hiilida. Soomes on aga see tore komme, et kui sa ei taha juubelit tähistada, paned ajalehte kuulutuse: „Mina ei tähista oma juubelit! Mika Keränen.“ Kõik aktsepteerivad ja keegi ei hakka tülitama.