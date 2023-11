ÜKS TEHTUD, KOLM EES: Esimene tuurikontsert Jõhvis on läbi. Hendrik on rahul. Väsimuse märke ei paista. Hendrik tõdeb kergelt muiates, et eks lavalt kogutud adrekas petab ära. Ent ega ta kipu ütlema ka, et on läbi nagu läti raha või kukub väsinult kokku. Miks ta peakski. Foto : Aldo Luud

Hendrik Sal-Saller on hoos: „Ärge neist toolidest välja tehke! Ei pea istuma, kui te ei taha!“