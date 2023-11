HÄSTI HOITUD SALADUS: Adele kinnitas abiellumist Rich Pauliga?

Hiiglaslik briljantsõrmus Adele'i sõrmes paistis vihjavat kihlusele. Aprillis väideti, et kuulus paar plaanib suvel abielluda. Juba pikemat aega käivad jutud, et Adele ja Rich on salamisi abiellunud. Septembrikuisel Las Vegase kontserdil nimetas artist Richi oma abikaasaks. „Sa ei saa minuga abielluda,“ ütles superstaar ühele naissoost fännile. „Ma olen hetero, mu kallis, ja mu abikaasa on täna siin,“ vahendas toona New York Post.