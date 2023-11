„TIPPTASEMEL VÄRDJAS!“ Poeg tegi isadepäeval Brad Pitti aadressil räige postituse

Brad Pitt (59) ja Angelina Jolie (48) adopteerisid Paxi 2007. aastal Vietnami lastekodust. Poiss oli toona kolmene. Heroiinisõltlasest ema oli ta beebipõlves hüljanud. Selleks ajaks oli Joliel juba kaks adoptiivlast - poeg Pax ja tütar Zahara - ning 2006. aastal sündinud tütar Shiloh. 2014. aastal abiellunud, kuid juba kaks aastat hiljem lahku läinud näitlejapaari kaksikud Knox ja Vivienne on 15aastased. Kõik lapsed jäid pärast abielu purunemist elama ema juurde. Meedias levisid jutud, et Pitt oli eralennukis poeg Maddoxile kallale tunginud.

Nüüd on lagedale ilmunud poeg Paxi Instagram Story aastast 2020. Toona 16aastane Pax kirjutas 2020. aasta novembris isadepäeval, et Brad on teinud tema, Paxi, kõige lähedasemate inimeste elu põrguks. „Head isadepäeva sellele tipptasemel värdjale. Sa tõestad ikka ja jälle, et oled kohutav ja põlastusväärne inimene,“ vahendab Daily Mail. Paxi väitel ei arvesta Pitt oma nelja noorema lapsega vähimatki. „Nad värisevad sinu juuresolekul hirmust. Sa ei saa iialgi mõistma, kuidas sa mu peret oled traumeerinud, sest sa pole selleks võimeline. Võid maailmale öelda mida tahes, aga ükskord tuleb tõde päevavalgele.“

Ka Angelina Jolie on väitnud, et lahkus Bradi juurest oma laste heaolu nimel. Õhtuleht kirjutas mullu, et Jolie kirjeldab kohtudokumentides, kuidas Pitt vägivallatses 2016. aasta sügisel öisel lennusõidul Prantsusmaalt Californiasse oma pereliikmete kallal. Jolie väitel oli Brad üht oma kuuest lapsest kägistanud, teist näkku löönud ning temal, Angelinal, juustest kinni krabanud ja ta vastu lennukiseina virutanud. Näitlejanna selg ja küünarnukk said rüseluse käigus viga.

Jolie sõnul said lapsed kõnealusest lennust sügavaid hingehaavu. Viis päeva pärast saatuslikku lennureisi andis näitlejatar lahutuse sisse.

Pitti esindaja ütles CNNile, et Jolie väited on täiesti alusetud. „Angelina lugu täieneb iga kord, kui ta seda jutustab, uute ja alusetute väidetega. Brad on võtnud vastutuse asjade eest, mida ta on teinud, kuid keeldub võtma vastutust asjade eest, mida ta teinud pole.“