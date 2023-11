INTERVJUU | KÕVA AVALDUS! Blogija Malluka uus peigmees: naise asi on pärast laste saamist kodu eest hoolitseda ja oma meest poputada

„Kui sa otsustad lapsed saada, siis su fookus ei peaks olema enam millelgi välisel, vaid pead suutma ennast kodu keskmesse tagasi tuua. Siis sa oled ema ja hoolitsed kodu eest. See ei tähenda seda, et ma panen su ketti ja sinust saab kodu ori. Tänapäeval ongi need asjad nii untsu läinud – kõik naised ja mehed on sunnitud tööl käima, et hakkama saada. Naised ei peaks rabelema raha pärast. See on mehe asi, et naine saakski olla see, kes kasvatab lapsi, hoolitseb kodu eest ja saab teha naiselikke asju,“ jagab 37aastane elukunstnik naistele elamise nippe.