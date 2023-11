Rootsi kuninganna vennapoega kahtlustatakse seksi ostmises

Expressen kirjutas hiljuti, et Rootsi politsei otsis terve nädalavahetuse meest, kes nende hinnangul on kohtumõistmise eest nimme peidus püsinud. Esmakordselt püüti seksi ostmises kahtlustatavat meest kätte saada juba 9. novembril. Expresseni teatel oli kõnealuse isiku auto sellest ajast peale pargitud Drottningholmi lossi ette. Turvamehe sõnul polevat mees pärast kuningas Carl XVI Gustafi (77) ja kuninganna Silvia (79) valdustesse sisenemist sealt kordagi väljunud. Vahepeal levisid jutud kahtlusaluse pagemisest Los Angelesse, kuid need ei leidnud siiski kinnitust.