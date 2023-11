MINI-CHARLENE JA MINI-ALBERT! Monaco vürstipere tähistas šikilt rahvuspüha

Uudist vahendav Hello! märgib, et pere astus neljakesi avalikkuse ette esimest korda pärast seda, kui vürstinna Charlene ootamatult oma Instagrami-konto kustutas. Paljud pidasid seda järjekordseks märgiks vürstipaari abielu karilejooksust, kuid endine olümpiaujuja Charlene seletas hiljem, et kustutas konto oma laste privaatsuse kaitsmiseks. Ema tahab, et kaksikud ei peaks avaliku elu survet tundma.