VIDEO | Rihanna elukaaslane tahtis lapsepõlvesõpra tappa?

Prokuröri väitel sihtis A$AP Rocky õige nimega Rakim Mayers (35) kaks aastat tagasi tüli käigus oma endist lapsepõlvesõpra Terell Ephronit tulirelvast ja tulistas teda. Ephron - kes on tuntud A$AP Relli nime all - sai kergeid vigastusi. Tema väitel meelitas Mayers ta 6. novembril 2021 ühe Hollywoodi hotelli lähedal inimtühja kohta, et väidetavalt erimeelsusi arutada, kuid tungis siis talle kallale.