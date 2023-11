ÕL TV | Tõnis Milling: meie ema ütles aasta enne Madise surma, et tal on tunne, nagu oleks pojal hakanud äkki kuhugi kiire

Möödunud aastalt ootamatult meie seast lahkunud Madis Milling tähistaks 24. novembril oma 53. sünnipäeva. Pikaaegne lavapartner ja Madise hea sõber Henrik Normann ütleb, et neil oli tegelikult pensionieas plaan uuesti Maiet ja Valdurit mängida. Nüüd on lavalaudadele jõudnud hoopis Anti Reinthali lavastus „Kleit, mina ja Milling“, millega Normann mööda Eestit tiirutab. Kas see oleks ka heale sõbrale meeldinud ning kuidas suhtuvad sellesse Madise vend Tõnis, ekskaasa Piret ja poeg Markus, kes käisid etendust juba vaatamas? Kas nad kiidavad ettevõtmise heaks?

Vaata intervjuud!