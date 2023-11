ÕL TV | Henrik Normann: mingi aeg tagasi võttis armas sõber Madis paar-kolm korda minu unenägudest osa - rääkisime juttu, asjatasime

Madis oli tõepoolest mees, kes põletas oma elu lausa mitmest otsast. Tal oli vapustav karjäär näitleja ja koomikuna. Kuid elu teise poole pühendas ta poliitikale, Kaitseliidule ning vabatahtlikule päästele. Peale tema surma selgus ka asjaolu, et Madis oli tarvitanud valuvaigisteid, et kiirele tempole vastu pidada. „Meie ema ütles aasta enne Madise surma, et tal on tunne, nagu oleks pojal hakanud äkki kuhugi kiire,“ meenutab Madise vend Tõnis Milling.