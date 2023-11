Martin Helme kaksikõde Maarja Vaino: „Olen otsustanud, et kui keegi suhtub minu venda või isasse halvasti, ei võta ma seda isiklikult.“

Sirje Helmele tuli teade kaksikute ootamisest suure üllatusena. „See oli Nõukogude arstiteadus. Teade, et tulevad kaksikud, tuli siis, kui ma olin juba haiglasse läinud. Seda ütles üks sanitar, suits ühes käes, välisel vaatlusel. See oli täielik uudis,“ meenutab Sirje, kes saadeti esialgu haiglasse sellepärast, et ta olla kaalus liiga palju juurde võtnud. „Mitte keegi ei öelnud, et on kaksikud. Peale seda enam haiglast välja ei lastud.“