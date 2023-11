MAGAMATA ÖÖD | Ines emaks olemise ilust ja valust: „Käed-jalad olid tööd täis ja magada ei saanud üldse.“

Laulja tõdes, et on avalikkuse tähelepanu all pigem lainetena. „Viimasel ajal tuleb mul muusikat välja küll. Aga vahel jääb kaks-kolm aastat pausi. Vahel isegi neli aastat," tõdeb Ines, kellel äsja ilmus uus singel nimega „Taevasse.“

Pikkade pauside üks peamisteks põhjusteks on see, et laulja sai kolm aastat tagasi emaks. Inese elukaaslane on ärimees Mart Vips. Paaril kasvab kodus 2020. aasta novembris sündinud poeg Gustav. 2016. aasta lõpus võis näha laulja sõrmes kaunist valge kiviga sõrmust. Mart oli jõuluaegu palunud Inese kätt. „Tuleb tunnistada, kihluse aeg on väga ilus aeg,“ sõnas Ines hiljem ühes teleintervjuus napilt.

Nüüd kommenteeris Ines emaks olemise rolli pikemalt. „Emaks saades olin suhteliselt kindel, et see paus tekib, eriti esimesed kuus kuud. Mingit survet ma endale peale ei pannud, et pean tööd esimesel võimalusel edasi tegema. Pigem otsustasin võtta rahulikult. Kui Gustav siia ilma tuli, saabus koroonaaeg. Tööd niikuinii ei olnud. Sain rahulikult kodus olla ja mingit kiusatust lavalaudadele minna polnud. Gustav oli ka selline laps, kes tahtis väga palju tähelepanu. Arvan, et kõik oli paigas,“ meenutab Ines mõne aasta tagust aega.

Ines on enda sõnul pigem kärsitu ema, kes tahab kiiresti tulemusi. „Mind väga üllatab see, milliseks sa kujuned lapse kõrval. Iga aastaga natuke sinus midagi muutub. Kogu aeg õpid enda kohta midagi uut. Ka laps muutub kogu aeg, eriti kui ta on pisike. Kogu aeg on mingisugune uus etapp. Arvasin, et ma pole kõige pikema meelega ja rahulikum ema. Pigem olen kärsitu moega ja tahan kiiresti mingit tulemust. Ja eks ma olengi pigem kärsitu. Aga olen õppinud ka sellist pikka meelt ja rahulikkust,“ tõdeb Ines.

Laulja tunnistab, et lapsega pole alati kerge olnud ja esimesed aastad olid pigem keerulised. „Meil oli tegemist allergiatega, mis oli kindlasti murekoht. Meie Gustavil on siiani piimaallergia. Sellest tulenevalt on ka probleeme. Ta oli tõenäoliselt sellepärast rahutu. Käed-jalad olid tööd täis ja magada ei saanud üldse vähemalt kaks aastat. Midagi väga lihtsat ei ole olnud,“ nendib ta.

Lisaks lauljaks olemisele ja emarollile tunnistab Ines, et vabal ajal meeldib talle lihtsalt olla. „Vahel lihtsalt vedelen oma mõtetes või sirvin mõnda raamatut ja loen. Õnneks on meil see sügis nii hästi läinud, et laps on terve olnud ja saanud ilusti lasteaias käia. Nii tekib aega ka. Kui mul on vaba aeg, siis ma kohe ennast rakendama ei kipu. Isegi, kui köök on sassis, ei lähe ma seda kohe koristama. Pigem teen kohvi ja naudin seda. Väikese lapse kõrvalt õpib neid momente nautima,“ räägib Ines, kes tõdeb, et normaalne elutempo hakkab vaikselt tagasi tulema.