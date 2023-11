ELAGU JUUBILAR! Millise puhastava rituaaliga tähistas tähtsat päeva Andres Dvinjaninov?

Mis salata, detsembri alguses esietenduva lavaloo peategelases pole kröömikesti säherdust ilus ja sära kui teda kehastavas näitlejannas. „Merlel on väga värvikas teatritee seljataga ning ta on ka varem teinud rolle, mis ei vasta tema tavakuvandile,“ muigas Andres. „Aga tõesti, nüüd, üle pika aja, näeme hoopis teistmoodi Merlet. Esmapilgul tundub, et ootamatut ja ehk sobimatutki, aga seda ägedam on tulemus. „Litside“ proua Kukke on nähtud piisavalt palju, nii et sedapuhku on aeg Lambasihvriks.“