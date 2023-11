ERAKORDNE: Miss Universumi valimisel võistles kaks transnaist, aga ka kõigi esimene pluss-suuruses kaunitar. Pakistani miss korraldas trikoovoorus revolutsiooni!

Uudisteagentuuri Associated Press teatel krooniti uueks Miss Universumiks Nicaragua esindaja Sheynnis Palacios. Nicaraguasse läks võit esmakordselt „Miss Universumi“ võistluse ajaloo jooksul. Palacios on 23aastane kommunikatsioonispetsialist, kes enda sõnul tahab pühenduda vaimse tervise edendamisele. Kaunitar ei varja, et ta on üle elanud ränki ärevushooge.