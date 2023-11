VIDEO | Robert Pattinsoni elukaaslane kinnitas raseduskõlakaid

Laulja, modell ja näitleja Suki Waterhouse (31, „Daisy Jones & The Six“ ) astus nädalavahetusel üles Mehhikos Coronoa Capital Festivalil. „Mul on täna ekstra säravad riided, sest ma arvasin, et need võiksid teie tähelepanu ühelt tähtsalt asjalt kõrvale juhtida,“ ütles Waterhouse ja demonstreeris hõiskavale publikule oma kõhukumerust. Kuuldused tema beebiootusest on ringelnud novembri algusest saadik.