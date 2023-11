Suri omaaegne USA esileedi Rosalynn Carter

Reedel teatati meedias, et Rosalynn Carter oli oma kodulinnas Plainsis (Georgia osariik) hospiitsravikeskusesse viidud ning veedab seal aega koos oma abikaasaga, kes on hospiitsravil olnud juba veebruarist saadik. Maikuus diagnoositi Rosalynn Carteril dementsus. Nüüd saabus teade, et endine esileedi suri omastest ümbritsetuna.

Juulis tähistasid Carterid 77. pulma-aastapäeva. „Rosalynn oli mu võrdne partner kõiges, mida ma eales saavutanud olen,“ seisab USA 39. presidendi Jimmy Carteri avalduses. „Ta andis mulle vajadusel tarku juhendust ja julgustust. Seni kui Rosalynn siin ilmas oli, teadsin alati, et keegi armastab ja toetab mind.“

Eleanor Rosalynn Smith ja Jimmy Carter 1946. aasta juulis oma pulmapäeval. Foto : JIMMY CARTER LIBRARY / HANDOUT/EPA/Scanpix

CNN märgib, et Rosalynn Carter tegutses esileedina väsimatult vaimse tervise reformi nimel ning tegi presidendi abikaasa rollist ameti.

2015. aastal, kui Jimmy Carter teatas oma ajuvähidiagnoosist, küsiti, millise saavutuse üle ta elus kõige uhkem on. Vastus tuli kõhklematult: suurim saavutus oli Rosalynniga abiellumine. „See on olnud mu elu haripunkt.“ Samas linnas üles kasvanud ja Jimmy õe kaudu tuttavaks saanud Carteritel on kolm poega ja tütar, 11 lapselast ja 14 lapselapselast. Ühe lapselapse on endine USA esipaar paraku ka matnud - see juhtus 2015. aastal, mil 28aastane pojapoeg Jeremy oma ema silme all infarkti sai ja hoolimata elustamiskatsetest suri.

Jimmy Carter on CNNi intervjuus avaldanud teisegi pika abielu saladuse. „Rosalynn on olnud kogu mu elurõõmu alustala. Esiteks: kõige parem on valida õige naine, ja seda ma ka tegin. Ja teiseks: me anname teineteisele hingamisruumi tegelda omaenda asjadega.“