GALERII | NELI VAPRAT JÄÄNUD Täna selgub, kes pääseb „Eesti otsib superstaari” superfinaali

Tänaõhtuses „Eesti otsib superstaari“ kuuendas finaalis selguvad rahvahääletuse tulemusel superfinalistid. Just need lauljad astuvad Eestimaa üheksanda superstaari tiitli nimel lõpuheitlusse 3. detsembril Alexela Kontserdimaja suures superfinaalis. Esitlusele tulevad duetid ja The Beatlesi hitid. Vaata galeriist, kuidas tänased esitused finalistidel lähevad.