GALERII | „Eesti otsib superstaari” superfinaali pääsenud teada ja neid on suisa kolm!

„Eesti otsib superstaari“ superfinalistid on selgunud. Edasi pääses kokku kolm lauljat, mis on pretsendent, sest varem on superfinaalis olnud kaks parimat lauljat. 3. detsembril asuvad Alexela Kontserdimajas üksteisest mõõtu võtma Ant Nurhan, Margareth Mürk ja Robin Kwristofer Kukk.