VIDEO JA GALERII | Uudisteankur Priit Kuusk võttis mõõtu tippkokkadega: „Rohkem ma ei osaleks. Ma ei taha aja peale süüa teha.“

Aasta Kokk 2023 võistlusest võttis seekord osa ka Priit Kuusk oma pojaga. Mõõduvõtt oli pingeline ning higine. Kuusk ehk Wend Weis jõudis järeldusele, et see jäi talle viimaseks korraks aja ja võidu peale süüa teha. „Minu jaoks on kokkamine nauding, see peab olema fun!“