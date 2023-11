NUNNUMEETER LÕHKI: Jüri Ratase pere täienes

Kui augusti lõpus lahkus vanaduse tõttu Jüri Ratase eelmine koer Horre taevastele jahimaadele, oli peremees murtud. „Sinu lahkumine on raske, meeletult raske… Aeg läheb ja mälestused on siirad ning rõõmsad, jääd alati meie kalliks Horreks,“ kirjutas Ratas toona järelhüüdes. Rataste pere maja valvuriks on olnud ikka berni alpi karjakoera tõug, kelle elukaar on võrreldes teiste tõugudega lühem, elades keskmiselt kaheksa kuni üheksa eluaasta vanuseks. Kuigi eelmise lemmiku lahkumine oli talumatult valus, siis nagu öeldakse – üks kord koeraomanik, alati koeraomanik.