ARMAS VIDEO | Anne Veski on popp ka laste seas: „Kiitus ilusa punase kleidi järgi tegemise eest!”

Anne Veskil jagus oma Facebooki postituses noortele üksnes kiitust, sest lisaks heale loo imiteerimisele oli detailselt läbi mõeldud ka selle lavaline esitus. „Nii nagu minu „Hea tuju“ laulu videos, nii ka siin on taustal tantsijad ja nii nagu minul, on ka siin lauljal seljas samasugune punane kleit. Kiitus lastele ja ka meistrile, kes selle ilusa punase kleidi tegi,“ polnud legendaarne lauljanna kiitusega kitsi. Videolt on näha, kuidas ka lapsed ise esitust naudivad ning üks Veski fänn kirjutas postituse alla: „Kaugelt vaatad nagu olekski Anne tänapäevases kuues.“