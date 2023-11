OHHOO! Muusik ja saatejuht Karl-Erik Taukar sai vägeva tunnustuse osaliseks

Superstaari saadet juhtivale muusikule andis emakeele õpetuse sõbra tiitli Eesti Emakeeleõpetajate Selts ning kirjutas autahvlile tunnustuse Karl-Erik Taukarile omases keelekasutuses: „Ta pälvis tunnustuse selle eest, et oma popi ja noortepärase keelekasutuse juures hoiab superkangekaelselt ja vääramatu jõuga kinni emakeele heakõlalisusest. Kellel on ambitsiooni end väga heas emakeeles väljendada, keelt tutskelt arendada ning vajadusel julgelt manitseda õigekeelsusele. Ta söandab luua ja laulda emakeeles ning on sellega kõigile eeskujuks. Tema isemeelne, visa emakeele eelistamine praeguses heitlikus ajas hoiab au sees eesti keelt ning toetab sellega emakeeleõpetajate seltsi põhimõtteid ja emakeeleõpetuse väärtusi.”