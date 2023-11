PILTUUDIS | Kendra Katrina Könnel lustis kasiinopeol räpparist kallimaga

Mõjuisik Kendra Katrina Könnel jagas oma Instagrami jälgijatega uhkusega, et juba mitmes nädalavahetuse pidu ei lõpe tema jaoks mutas augus vaid suudab järgmisel päeval tegus olla. „Alguses üks tervitusjook ja edasi apelsinimahl jääkuubikutega ning järgmine hommik on üsna helge,“ oli ta rõõmus. Nublu LIVE'i väisas Kendra aga oma räpparist kallima Loudiga, kellega ollakse koos juba poolteist aastat. Kendra sõnul soovib ta jätkuvalt oma suhte detaile endale hoida aga on varem Õhtulehele kinnitanud, et on oma elus parimas kohas ja soovib, et see harmoonia nii ka jääks. Küll aga kinnitas ta peol, et tal on kõik hästi ning käsil on magistriõpingud.