HÜVA NÕU | Kui hamba kaotad, siis miks peab selle kindlasti asendama?

Dr Matšenas rõhutab, et näiteks lapse hambatervisele ei tasu hakata tähelepanu pöörama alles siis, kui jäävhambad suus on. Tegelikult on oluline suurem tähelepanu ja kontroll juba imikupõlves huule-keelekidadele, ninahingamisele ja imemisfunktsioonile. See on ortodontiliste probleemide alus.