Kindral Riho Ühtegi sõjast Ukrainas: venelased õpivad väga kiiresti!

„Me oleme elanud juba 32 aastat Venemaa piiri taga samas olukorras, me teame, mida Venemaalt oodata. Lääne partnerid ütlevad, et te olete kogu aeg sõjaseisukorras. Meile on see igapäevane reaalsus ja õnneks mõtleme me rahvana selles osas suhteliselt kainelt,“ ütleb Kaitseliidu ülem kindralmajor Riho Ühtegi.