TÕNIS MÄGI 75 I Tõnis Mägi: „Naistega olen ma alati olnud häbelik! Aga viina sai võetud palju.“

„Tavaliselt oli üks-kaks kontserti päevas,“ meenutab Tõnis. „Juhtus aga sedagi, et ühel päeval oli neli kontserti, korra isegi seitse. See oli BAMil, kui oli väga palju kontserte, ning see oli muidugi ruineeriv.“ Säherdust pinget tuleb maha võtta. Millega Tõnis end stressist vabastas, naiste või viinaga? „Mis sa ise arvad,“ muigab ta ja puhkeb naerma. „Naistega olen ma alati olnud häbelik! Tõesti häbelik! Aga viina sai võetud palju.“