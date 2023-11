TEATRIARVUSTUS: B-koondis: seekord jäädi finaali ukse taha

„Ah, kas selg läks märjaks?“ küsib mu vasakul käel istuv tuntud kirjastaja, kui pingiridade vahelt lähenenud tuntud lavastaja, pääse näpuvahel, tahab mind toolilt ära kupatada, sest tal on kutse peal sama koht. Tõepoolest, tal on seal kirjas rida kaks, kus juba istun, ja koht on ka sama. Selgub aga, et selles mängus tähistab teist pingirida „B“, milline täht seisab must valgel kirjas mu piletil.