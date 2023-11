Margus Oopkaup: „Isegi kui saad vähidiagnoosi, võtab tänapäeva meditsiin sellel kraest kinni ja viskab uksest välja.“

Näitleja Margus Oopkaup on parandamatu optimist. Ometi tahaks küsida, kas ta annab endale aru, et mängib surmaga, kui viskab vähist vabanemise teemal villast: „Minu jaoks oli see üks ütlemata kurb päev, kui sain teada, et sõber vähk on mind maha jätnud,“ veab Margus näole dramaatilise ilme.