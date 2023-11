OOTAB PÕNEVUSEGA! 11aastane Arhanna esindab Eestit Noorte Eurovisionil: see on siiani minu kõige suurem lava, aga ma ei karda

Arhanna astub Eurovisioni lavale juba 26. novembril, suur lauluvõistlus toimub tänavu Prantsusmaal. See on noore tüdruku jaoks paras väljakutse, kuid ta on igati valmis. „See on kõige suurem lava, kus olen esinenud. Ootan aga põnevusega, mis saama hakkab,“ ütleb ta ootusärevalt. Lisaks loodab Arhanna, et saab nii proovides kui ka erinevatel üritustel suhelda ka teiste riikide lauljatega.