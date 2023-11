„EESTI ESO“ – üks Eesti parimaid podcaste kolib Õhtulehte

„Eesti Eso“ saatejuht Taavet Kase on podcasti kirjeldanud nii: see on jutusaade vaimust ajuni; ja ajust otse kosmose kaugemasse äärde. Delfi Taskust alguse saanud podcast vahetab nüüd kodu.

Aastate jooksul on „Eesti Esos“ käinud külas inimesi seinast seina ja põrandast laeni. Nähtud on nii soolapuhujaid kui ka tõsiselt vaimseid inimesi, aga ka teadlasi, sportlasi, arste, muusikuid, kirjanikke, seksieksperte ja paljusid teisi avaliku elu tegelasi. Ajapikku on saade muutunud pigem üldiseks vabaks vestluseks huvitavate inimestega.

Saatejuht Taavet Kase on ajakirjandust kunagi ammusel ajal küll õppinud, ent ei tööta igapäevaselt ajakirjanikuna, mistõttu on „Eesti Eso“ vestlused täpselt sellised, nagu on vestlused täiesti tavaliste inimeste vahel. Naerdakse, nutetakse, õpitakse üksteist tundma ja saadakse targemaks. Kui miski läheb sassi või tekib piinlik vaikus, siis jääb ka see vaatajatele-kuulajatele avalikuks, sest igasuguse monteerimise vastu on saatejuht kategooriliselt.

„Kõik see konarlik osa kahe inimese vahelises vestluses on ju rääkimise loomulik osa. Ehk sellepärast inimesed esot kuulata viitsivadki. Kindlasti pole tegemist range ajakirjandusliku intervjuuga. Ja kunagi ei tea täpselt, kuhu vestlus välja viib.“ Taavet Kase

„Eesti Eso“ episoodidega saab tutvuda kõigil tuntumatel audioplatvormidel (Spotify, Apple Podcasts) ja YouTube-is.