Endine sõbratar süüdistab Diddyt aastatepikkuses terroris ja seksuaalvägivallas

Lauljatar Cassie (37), kelle õige nimi on Cassie Ventura, kaebas Combsi neljapäeval New Yorgi kohtusse. Enda sõnul kiskus Combs (57) ta kümneks aastaks väärkohtlemise, vägivallatsemise ja seksikaubanduse nõiaringi. Kui Cassie 2018. aastal Seani maha jätta üritas, olevat mees ta vägistanud. Koduvägivalda olevat Combs tema kallal tarvitanud korduvalt. Lisaks väidab Cassie, et suhte algul andis mees talle suures koguses narkootikume, millest sai alguse tema uimasti- ja alkoholisõltuvus. Combs maksnud tema üüri- ja muid kulusid, kuid olnud alatasa vägivaldne.