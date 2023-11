GALERII | 25 AASTAT MOELOOMINGUT! Tiina Talumees tõi lavale piduliku kollektsiooni ja esitles oma ehtekollektsiooni

Moelooja Tiina Talumehel on väga eriline aasta. Hiljuti tähistas ta juubelit, nüüd aga kutsus kokku ustavad kliendid ja moegurmaanid, et esitleda 25. loomeaasta pidulikku kollektsiooni. Viimases andsid tooni sinine, must ja valge. Kohal oli palju tuntud daame, kes kandsid uhkusega moelooja disainitud kleite ja kostüüme.