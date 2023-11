PÖFFi elutööauhinna saab legendaarne Briti lavastaja

„Oma rohkem kui 40 aastat väldanud lavastajakarjääri jooksul on Mike Newell tõestanud end võrratu jutuvestja ja suurepärase karakteriloojana, kelle ampluaa on imekspandavalt lai – ta tunneb end ühtviisi koduselt nii klassikaliste kirjandusteoste kui populaarsete videomängude ekraniseerimisel, nii suurejooneliste seiklusfilmide kui intiimsete romantiliste komöödiate kinolinale toomisel. Tema isikupärane lavastajastiil on koheselt äratuntav ja huumorimeel nakatav,” ütles PÖFFi juht Tiina Lokk pressiteates.