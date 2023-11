Peatse juubilari Jan Uuspõllu ülestunnistus: kavatsen rokkariks jääda ja lollusi edasi teha

Kas abikaasa on Janile kõrvalehüppe andestanud? „Tema eest ma rääkima ei hakka, ta ei ole meediafiguur ega soovi, et isegi tema nime mainitaks,“ vastab Uuspõld napilt. „Samas kavatsen rokkariks jääda ja lollusi edasi teha – parim meelelahutus üldse, mis mind rõõmustab ja elus hoiab,“ nendib näitleja, kuid lisab, et lolluste stiil peaks aga muutuma – ei ole sobilik teha 25aastase tempe, kui ise oled juba 50.

Kuigi Jan teatas suve lõppedes, et tema suhe Brigita Antoniga on otsas, nähti näitlejat septembris endist kallimat Brigita Antonit peolt koju sõidutamas. „Arvan, et selles pole midagi imelikku, sest me ei läinud tüliga laiali,“ kinnitas Brigita toona Õhtulehele juhtunut. Ka Jan lisas, et asjale on väga loogiline selgitus: „Daamid palusid koju sõidutamist ja ma olen uhke, et minust on viisakas mees kasvatatud.“