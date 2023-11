Kristi Loigo häärber kohtutäituri küüsis: mu kinnistu on lootusetult odavaks hinnatud, eks pean hakkama rikkaid sõpru otsima

Viimased viis aastat on möödunud kunagise menusaate „Kodutunne“ produtsendile Kristi Loigole meeletu stressi ja depressiooni all. Kõrge reitinguga heategevussaade kadus üleöö ekraanilt, sest naisele esitati kahtlustus eriti suures ulatuses kelmuses. Põhjuseks, justkui poleks heategevuseks annetatud raha sihipäraselt kasutanud. Täna on endise produtsendi maja endiselt haamri all.