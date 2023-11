LÄBI RASKUSTE EDASI! Ingrid Mänd: lapse isa tütre elus eriti ei osale. Vahel paar tundi nädalas kohtub temaga ja kõik

„Alateadlikult võtsin selle otsuse vastu juba enne lapse sündi, et nii võib minna,“ pihib saarlane Ingrid Mänd (29), kellel on nelja-aastane tütar Venus koos räppar Beebilõustaga (42). Naine räägib, kuidas läbi elatud lähisuhtevägivald teda mõjutanud on ja milliseks on ta elu kujunenud nüüd. Ühtlasi tunnistab ta, et tema süda on taas võetud.