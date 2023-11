50 aastat tagasi esilinastunud kultusseriaal „Seitseteist kevadist hetke“ on peitmata traagelniite ja pentsikuid möödalaskmisi pilgeni täis

Kui teleseriaali „Seitseteist kevadist hetke“ võtted olid täies hoos, sai protsessi kullipilgul jälginud KGB konsultant vaat et rabanduse. Viimne kui statist, kes kehastas SS-sõdurit, ei meenutanud isegi kaugelt vaadates aarialast. Konsultant kaevus kiiremas korras paberitesse ning veendus, et millegipärast kannavad need kõik juudi perekonnanimesid. Selgus, et filmi direktor tõi rollidesse kõik oma juudi päritolu sõbrad-sugulased. Pidu sai kiire lõpu. Konsultandi nõudmisel toodi võtteplatsile sõjakooli eestlastest kursandid. Heledapäised ja sinisilmsed. Vahetus viidi läbi ajaloolise tõe huvides.