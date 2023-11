FILTRITA ELU: Mõjuisikud näitavad Instagramis, et ka neil on raske: „Nutsin ja palusin abi!“

Aleksandria Mironjuk on alati püüdnud hädasolijaid aidata. Nüüd aga juhtus nii, et ta tegi oma Instagrami kontol isikliku pangakonto avalikuks ja palus jälgijatelt abi oma 2aastase kuldse retriiveri ravi jaoks. „Mind üllatas, kui palju häid soove ja toetust tuli! Ma ei saanud pea ühtegi etteheitvat kirja,“ on tuntud mõjuisik tänulik.