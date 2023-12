ÕL TV | Lauri Laubre: mina pole seda seina, kust raha tuleb, veel üles leidnud

„Küsisin: „Kas sul elektrit on?“ Elektrit ei olnud tal ammugi. „Kas vett on?“ – „Ei, vett ka pole, aga ma homseks saadan sulle need kitarripartiid.“ Ma mäletan, et helistasime mitu korda öö jooksul, kas kõik on OK, sest nende majja lendas rakett, naabripere sai surma,“ meenutab Lauri Laubre, kuidas sõjakeerises Ukraina tuntud muusik salvestas pommirahe all kitarrimängu Laubre verivärskele progerokialbumile „Northodoxian“. Albumiga, mis sündis tänu Laubre külaskäigule Kiievi koobaskloostrisse, on mõnda aega avalikkuse eest varjus püsinud legendaarne meelelahutusärimees ja muusik pildil tagasi.

