Jada Pinkett Smith kommenteerib röögatut väidet oma mehe seksuaalse sättumuse kohta

Jada Pinkett Smith lõhkas oktoobris pommi: näitlejatar tunnistas, et tema ja Will Smith elavad juba seitse aastat lahus. Kahe lapsega paar on abielus olnud 1997. aastast peale. Kuid uus skandaal on veelgi kõmulisem. Willi endine assistent ja sõber Brother Bilaal (meedias on kasutatud ka nimekuju Bilal) väitis Tasha K Youtube'i saates „Unwine“, et ta oli aastaid tagasi pealt näinud Will Smithi seksuaalvahekorda kaasnäitleja ja kauaaegse sõbra Duane Martiniga.