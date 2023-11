KODUST VÄLJA VISATUD LUUSERIST SAI MAAILMA EDUKAIM JUUTUUBER! Kes on MrBeast ja miks sajad miljonid inimesed teda nii väga fännavad?

MrBeast on rohkem kui lihtsalt YouTube'i staar – ta on visionäär, kellest on saanud üks sotsiaalmeedia mõjukamaid isikuid. Klikimagnetiteks osutunud videod intrigeerivatest katsetest nagu tõsielu „Squid Game“, „Pakun inimestele 100 000 dollarit, et nad töölt ära tuleksid“ ja erinevad heategevusaktsioonid on mehele sisse toonud miljoneid.