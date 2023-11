HÜVA NÕU | Kui ihuliikmed on valu täis või kui rinnus kraabib, siis on sobilik just see igivana rituaal

Taastusarst Annelii Jürgenson, kes on käinud ka koolitamas tuntud saunameistreid, ei väsi kordamast, et saunatamine on olnud inimkonna kultuuri osa sajandeid. Sauna on peetud nii riituste läbiviimise, kümbluse, kui tõbede ravitsemise paigaks. Vanarahvas küttis sauna soojaks, kui ihuliikmed olid valu täis või kui rinnus kraapis. Kui ei olnud surmatõbi, siis sai ikka saunast abi! Ehkki kaasaegne teadus ei ole veel lõpuni välja selgitanud, kuidas täpsemalt aitab saunatamine tervist tugevdada, siis populatsiooni uuringud näitavad, et regulaarsed saunatajad on tervemad, sealjuures haigestuvad nad harvemini hooajalistesse viirushaigustesse. Kuidas siis tervist turgutavalt saunatada? Kas palavikuga on mõtet sauna ronida?