SAATUSE KIUSTE MILJONITE INSPIRATSIOONIKS! Käte ja jalgadeta sündinud mees jagab viis praktilist nippi, kuidas olla õnnelikum inimene

„Arvan, et oleme ümbritsetud kiusamisest ja ühiskondlikust survest. Survest, et peame midagi saavutama või omama ilusaid asju nagu maja, auto või töö. Nendes pole midagi halba, aga kui sinu õnn sõltub ajutistest asjadest, siis on ka sinu õnn ajutine,“ rääkis käte ja jalgadeta siia ilma sündinud Nick Vujicic. Miljoneid inimesi mõjutanud motivatsioonikõneleja jagas ka praktilised nõuanded, kuidas olla õnnelikum inimene.