ELU SUURIM SALADUS? Will Smithi endine assistent leidis näitleja teise meesstaariga anaalseksi harrastamast: sellise suurusega naist ei rahulda!

Pärast Will Smithi endise abikaasa Jada Pinketti memuaaride ilmumist on Oscari-näitleja isiklik elu olnud pideva tähelepanu all. Ent nagu sellest veel vähe oleks! Willi endine sõber ja assistent Brother Bilaal avalikustas hiljuti näitleja intiimseima saladuse. Nimelt olevat Smithil olnud intiimsuhe teise mehega!