Tallinna Eurovisioniga alguse saanud traditsioonile tehti ootamatult lõpp

Briti riiklik ringhääling BBC lõi maikuiseks Liverpooli Eurovisioniks tunnuslause „United by Music“ ehk „Muusikaga ühendatud“. Nüüd teatas lauluvõistlust korraldav Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU), et moto jääb kehtima. „Liverpooli heade võngete pärand elab edasi - „United By Music“ kaigub Merseyside'ist Malmösse ja sealt edasi,“ vahendab BBC News EBU avaldust.