Sanna Marin avaldas kempsuselfi!

37aastane Marin andis teisipäeva õhtul oma ligi miljonile Instagrami-fännile teada, et osaleb Münchenis „Celosphere 23“ nimelisel üritusel. Instagrami lugude rubriigis avaldas ekspeaminister foto, kus ta poseeris Müncheni WC-s, vahendab Ilta-Sanomat.

Helsingin Sanomate teatel on Soome ekspeaminister liitunud nimeka USA agentuuriga Harry Walker Agency, kes vahendab rahvusvahelistele üritustele kõrgetasemelisi keynote- ja motivatsioonikõnelejaid. Marin on peenes seltskonnas: agentuuri hingekirjas on näiteks USA ekspresident Barack Obama ja Michelle Obama, teine USA ekspresident Bill Clinton ja endine välisminister Hillary Clinton ning endine Ühendkuningriigi peaminister Boris Johnson.